Выставка гармоней из разных уголков России начала работать в Барнауле

Выставку можно будет увидеть до 2 апреля в Государственном художественном музее Алтайского края

Гармони из разных уголков России смогут увидеть жители Барнаула на выставке, которая открылась в четверг, 16 февраля, в Государственном художественном музее Алтайского края (улица Горького, 16). Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Выставка под названием «Сыпь, тальянка, звонко…» будет работать в краевой столице до 2 апреля. Здесь посетители смогут увидеть коллекцию традиционных гармоней, собранных в разных областях России известным в стране гармонистом, собирателем и реставратором гармоней Александром Ланиным.

На выставке посетители смогут увидеть редкий экспонат – инструмент тальянка-однорядка, который был изготовлен больше 100 лет назад. Также среди экспонатов представлена самая маленькая гармошка, в которой всего три клавиши.