Выставка художника-сюрреалиста Никодима Лейбгама пройдет в Барнауле

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 23:45

Выставка художника-сюрреалиста Никодима Лейбгама пройдет в Барнауле

Выставка художника-сюрреалиста Никодима Лейбгама пройдет в Барнауле

Выставка откроется 15 мая и будет работать до 12 июля. Посмотреть работы можно в головном офисе «Сибсоцбанка» на Ленина, 61А.

Открытие выставки произведений выдающегося алтайского художника Никодима Лейбгама состоится 15 мая в  головном офисе «СИБСОЦБАНКА»  на проспекте Ленина, 61А. Его работы восхищают и привлекают своей красотой. Художник создает картины в сюрреалистическом стиле, который сочетает в себе вещественность окружающего мира и авторский вымысел. Выставка Лейбгама проработает вплоть до 12 июля.

«Это вторая выставка в цикле вернисажей алтайских художников, проводимая нашим Банком. Мы очень рады, что Никодим Лейбгам предоставил нам свои произведения. Каждая из его работ очаровывает, заставляет задуматься, тая в себе загадку, желающую быть разгаданной зрителем», — рассказывает Елена Привалова, маркетолог ООО «СИБСОЦБАНК».

Любой желающий может свободно посетить выставку и даже при желании связаться с автором, чтобы приобрести понравившуюся работу.

Увидеть работы художника можно по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 61-а.
Вход свободный

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Автор: Александр Май 16, 2017 23:45
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