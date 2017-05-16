Выставка художника-сюрреалиста Никодима Лейбгама пройдет в Барнауле

Выставка откроется 15 мая и будет работать до 12 июля. Посмотреть работы можно в головном офисе «Сибсоцбанка» на Ленина, 61А.

Открытие выставки произведений выдающегося алтайского художника Никодима Лейбгама состоится 15 мая в головном офисе «СИБСОЦБАНКА» на проспекте Ленина, 61А. Его работы восхищают и привлекают своей красотой. Художник создает картины в сюрреалистическом стиле, который сочетает в себе вещественность окружающего мира и авторский вымысел. Выставка Лейбгама проработает вплоть до 12 июля.

«Это вторая выставка в цикле вернисажей алтайских художников, проводимая нашим Банком. Мы очень рады, что Никодим Лейбгам предоставил нам свои произведения. Каждая из его работ очаровывает, заставляет задуматься, тая в себе загадку, желающую быть разгаданной зрителем», — рассказывает Елена Привалова, маркетолог ООО «СИБСОЦБАНК».

Любой желающий может свободно посетить выставку и даже при желании связаться с автором, чтобы приобрести понравившуюся работу.

Увидеть работы художника можно по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 61-а.

Вход свободный

На правах рекламы