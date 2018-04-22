Выставка ретроавтомобилей снова заработала на автовокзале Барнаула

На площади у Барнаульского автовокзала снова заработала выставка ретроавтомобилей. Сейчас там расположили ГАЗ-51. Это самый распространенный грузовой автомобиль 1950-1970-х годов, способный перевозить до 2,5 тонн.

«Это грузовик-труженик, участник поднятия целины», – рассказывают на автовокзале краевой столицы.

Первые опытные образцы этого грузовика были созданы перед Великой Отечественной войной, на серийное производство стартовало лишь в январе 1946 года. Последнее такое авто было выпущено 2 апреля 1975 года. Всего произвели 3,5 млн таких грузовиков.

На втором этаже автовокзала можно посмотреть снимки всей коллекции ретроавтомобилей с их описанием.

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