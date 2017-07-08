Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

Александр
Автор: Александр Июль 8, 2017 05:46

Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

Рассказываем о самых интересных мероприятиях этих выходных в краевой столице
Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

Вот и пришли долгожданные выходные. После трудной и дождливой рабочей недели хочется хорошо провести свой досуг. А потому скорее берите своих близких и друзей за руку и бегом отдыхать. А портал Amic.ru рассказывает о самых интересных мероприятиях этих выходных.

Суббота, 8 июля

Выставка собак «Звезды Алтая-2017»

Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

Любителей собак ждут сегодня на выставке четвероногих друзей человека «Звезды Алтая-2017». Выставка пройдет на территории Эко-ярмарки ВДНХ. Ее проводит клуб собаководства «Кимос-Элита». Здесь можно увидеть служебные, охотничьи и декоративные породы собак.

Начало мероприятия — 09.00. А место проведения: ул. Взлётная, 2к.

Велопрогулка

Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

Велосипед. Природа. Чистый воздух. Что может быть лучше? жителей Барнаула и госте5й города приглашают на бесплатная велопрогулку в Лесные дали. Маршрут пройдёт по красивым местам пригорода. Участвовать может любой желающий.

Сбор участников в 11-00 по адресу: Гоголя 76. (здесь же можно взять напрокат велосипед)

Участие в мероприятие бесплатное.

Выходные на пляже «Водный мир»

Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

В субботу, 8 июля, в 14.00 на пляже «Водный мир» пройдут краевые соревнования по батутному фристайлу на открытом воздухе.

А в 20.00 на пляже «Водный мир» состоится РЭП-фестиваль «HiP-HoP Revolution 6».

Стоимость билета от 250 руб.

Место проведения: Правобережный тракт, 39.

Стоимость входа на территорию 50 руб

Узнать подробную информацию и заказать билеты можно по телефону 8-913-098-0008.

День семьи и верности в парке «Солнечный ветер»

Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

В честь Дня семьи, любви и верности в парке «Солнечный ветер» состоится праздничная программа. Откроет программу в 12.00 часов оркестр «Барнаульский диксиленд». Музыканты под управлением Сергея Ведерникова исполнят всеми знакомые мелодии в оригинальной авторской аранжировке.

В 15.00 на двух площадках парка посетители сумеют погрузиться в атмосферу древней Руси. Для всех гостей пройдут танцы, игры и хороводы от сообщества «Солнечный хоровод» под руководством Артёма Черевко.

А уже в 17.00 всех участников приглашают а честь праздника посетить дом – парк «Солнечный ветер». Ведущие и аниматоры проведут детей и родителей по большой квартире.

Начало в 12:00 , 15:00 , 17:00

Фестиваль Красок

Выставка собак и рэп-фестиваль: куда сходить в Барнауле 8 и 9 июля?

Фестиваль красок пройдёт в парке Арлекин. Организаторы обещают яркие впечатления и море веселья. В программе: концерт, дискотека, автотюнинг, пенный взрыв и битва красками. Также безумное количество разноцветной пены, выставка авто, пожарные машины и многое другое. Приглашаются все желающие.

Место проведения: Г. Исакова, 149а, Парк Арлекино

Начало в 12:00

Воскресенье, 9 июля

Праздник рыбака

Всех любителей рыбалки приглашает парк развлечений «Лесная сказка». Организаторы готовят развлекательную программу, в которую будет входить рыбалка в искусственном водоеме, лучшие анекдоты от рыбаков. А известные повара и бывалые рыбаки раскроют секреты настоящей ухи.

Кстати, тот кто расскажет лучший анекдот, получит приз. Приглашаются все желающие.

Место проведения: ул. Энтузиастов, 10а, Парк Лесная сказка

Начало в 12.00.

Вход свободный.

Евгения Бояринова

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Автор: Александр Июль 8, 2017 05:46
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Комментарии

  • Настя Маркова

    Настя Маркова

    Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?

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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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