Выставка уникальных богослужебных книг открылась в Барнауле

mavit
Автор: mavit Май 31, 2018 17:46

Выставка уникальных богослужебных книг открылась в Барнауле

Выставка уникальных богослужебных книг открылась в Барнауле
Фото Олег БОГДАНОВ

24 мая в барнаульском музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева открылась уникальная выставка, посвященная Дню славянской письменности. Она называется «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..».

Выставка уникальных богослужебных книг открылась в Барнауле

Музей истории Православия на Алтае представил для экспозиции уникальные богослужебные книги, изданные в XIX веке. На выставке можно увидеть копии с листов Лицевого жития Св. Сергия Радонежского конца 16 века из собрания Троице-Сергиевой Лавры, выполненные барнаульской художницей Ольгой Воробьевой.

Выставка уникальных богослужебных книг открылась в Барнауле

Продлится выставка недолго, лишь до 1 июня. Потому надо многим успеть увидеть уникальную экспозицию. Кстати, для желающих пройдут мастер-классы по написанию перьями и чернилами.

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mavit
Автор: mavit Май 31, 2018 17:46
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  • Саша

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