

Фото Олег БОГДАНОВ

24 мая в барнаульском музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева открылась уникальная выставка, посвященная Дню славянской письменности. Она называется «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..».

Музей истории Православия на Алтае представил для экспозиции уникальные богослужебные книги, изданные в XIX веке. На выставке можно увидеть копии с листов Лицевого жития Св. Сергия Радонежского конца 16 века из собрания Троице-Сергиевой Лавры, выполненные барнаульской художницей Ольгой Воробьевой.

Продлится выставка недолго, лишь до 1 июня. Потому надо многим успеть увидеть уникальную экспозицию. Кстати, для желающих пройдут мастер-классы по написанию перьями и чернилами.

ТИРСКАЯ

Светлана

Выставка уникальных богослужебных книг открылась в Барнауле

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