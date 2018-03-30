Выставку репродукций Ван Гога откроют в Барнауле 11 апреля

В Барнауле 11 апреля откроется выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета». В Государственном художественном музее Алтайского края можно будет увидеть более 70 картин, узнать историю художника и даже приобрести понравившиеся работы.

Как отмечают в музее, сегодня компьютерные технологии позволяют полностью воссоздать шедевры художника на холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

Сохраняется даже печать времени – кракелюры. Цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Выставка проработает до 13 мая.

Винсент Ван Гог – известный нидерландский художник-постимпрессионист. Свою жизнь он прожил в бедности, но в наше время его работы находятся в списке самых дорогих в мире. К примеру, произведение «Ирисы» было продано за 100 млн долларов.