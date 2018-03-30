Выставку репродукций Ван Гога откроют в Барнауле 11 апреля

В Барнауле 11 апреля откроется выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета». В Государственном художественном музее Алтайского края можно будет увидеть более 70 картин, узнать историю художника и даже приобрести понравившиеся работы.
Как отмечают в музее, сегодня компьютерные технологии позволяют полностью воссоздать шедевры художника на холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.
Сохраняется даже печать времени – кракелюры. Цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Выставка проработает до 13 мая.
Винсент Ван Гог – известный нидерландский художник-постимпрессионист. Свою жизнь он прожил в бедности, но в наше время его работы находятся в списке самых дорогих в мире. К примеру, произведение «Ирисы» было продано за 100 млн долларов.
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Дмитрий
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Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
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галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
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Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
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Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
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