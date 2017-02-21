«Взгреем аудиторию»: лидер группы «КняZz» о предстоящем концерте в Барнауле

Андрей Князев рассказал об отношении к мистике и о том, что ждать поклонникам от концерта в Барнауле



Концерт в честь юбилея группы «КняZz» состоится 28 февраля в клубе-ресторане «Фараон». Все хиты за пять лет и лучшие песни Андрея Князева времен «Короля и шута» при поддержке Нашего Радио в Барнауле и концертного агентства «ТриГрупп» прозвучат на сцене барнаульского клуба. В преддверии этого события лидер группы согласился ответить на вопросы корреспондентов Нашего Радио и рассказал, что ждет в Барнауле его поклонников.

Корреспондент: Здравствуйте, Андрей Сергеевич! Прежде всего, хотим вас поздравить с прошедшим (недавно) днём рождения! Пожелать крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы и сказочного музыкального продолжения!

Андрей Князев: Спасибо!

Корр.: Для Барнаула «Наше радио» – станция относительно новая и свежая, в отличие от Питера и Москвы. Вещать мы начали 1 сентября 2016 года. Поклонников именно вашего творчества нас слушает приличное количество. Что вы можете пожелать юной барнаульской станции?

А.К.: Желаю рока! Это единственная станция, которая ставит отечественную рок-музыку, и желаю вам быть востребованными.

Корр.: Андрей Сергеевич, известно о ваших визитах в начале нулевых на Алтай с группой «Король и Шут». Есть ли какие забавные воспоминания, связанные с Алтаем и в частности с Барнаулом?

А.К.: Фестиваль на реке Катунь, гонки на лошадях по лесу и лесной лагерь, где мы жили. Было прикольно!

Корр.: Обратил внимание, что в группе «Княzz» сегодня новый барабанщик и гитарист, во время прошлого визита команды в город были другие. С чем связана перемена кадров?

А.К.: Барабанщик создал свою школу, а гитарист пробует себя индивидуально. У нас часто происходят изменения в составе, пока мы не найдём единомышленников.

Корр.: Ожидаются ли перемены в звучании коллектива? Многие коллективы используют различные секвенсоры и т.д. Или всё будет традиционно?

А.К.: Секвенсор далеко не всегда радикально влияет на звук. Звучание группы «КняZZ» – это жёсткая панк-гитара, плотный бас, мощные барабаны и скрипка.

Корр.: Верите ли вы в мистику? Происходило ли что-либо мистическое в гастрольной жизни?

А.К.: Я верю в науку. А наука мистику тоже изучает. Обычно мистика проявляет себя в совпадениях, необъяснимых закономерностях и в поведении людей, чьи мотивы выходят за рамки обычного понимания.

Блиц-опрос:

Корр.: sex pistols или ramones?

А.К.: Первые

Корр.: хоккей или футбол?

А.К.: Второе

Корр.: кино или театр?

Чаще – кино, в приоритете театр

Корр.: Охота или рыбалка?

А.К.: В мире животных

Корр.: Чего ожидать нашим барнаульским слушателям? Будут ли какие-нибудь музыкальные либо творческие сюрпризы для барнаульского слушателя 28 февраля в клубе «Фараон»?

А.К.: Мы планируем взгреть аудиторию. Программа будет интересной.