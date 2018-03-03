XI Зимняя зерновая конференция. Что прогнозируют эксперты на предстоящий аграрный сезон

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С 28 февраля по 2 марта в Белокурихе проходит XI Зимняя зерновая конференция. На форум съехалось более 200 аграриев Сибири и других регионов России, чтобы получить ответы на свои вопросы от 15 ведущих экспертов в экономике и сельском хозяйстве.

По словам модератора конференции президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана, эксперты помогли оценить ситуацию, складывающуюся в экономике страны, рассказали о перспективах роста ВВП, инфляционных процессах, перспективах развития отраслей.

Одной из главных тем для обсуждения стал анализ конъюнктуры зернового рынка. Как отметил первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, впервые за много лет в России достигнут рекордный урожай по сбору зерна, страна вышла в мировые лидеры по объемам экспортных поставок зерновых. Свой вклад в российский каравай внесли сибирские аграрии. Они собрали около 16 миллионов тонн зерна, что составляет более 11 процентов от общего российского урожая.

Алтайский край в 2017 году получил более 5 миллионов тонн зерна. Это более 30 процентов от всего валового сбора зерна в Сибири и 7 место в России. Конъюнктура зернового рынка отразилась на финансовых результатах отрасли. Рентабельность производства зерна снизилась с 49 процентов в 2016 году до 22 процентов в 2017 году, а общая прибыль сельхозпредприятий уменьшилась на 24 процента. В целях стабилизации ценовой ситуации на рынке зерна Правительство Алтайского края неоднократно обращалось в правительство страны по вопросам запуска зерновых интервенций. Но в силу высокой загрузки элеваторов зерном интервенционного фонда были предложены новые инструменты регулирования рынка, ориентированного на стимулирование экспорта. Алтайский край активно включился в реализацию федерального постановления № 1104, предусматривающего субсидирование затрат на транспортировку зерна в Китай. Благодаря этому наши аграрии экспортировали за границу зерна на 350 миллионов рублей, при этом получили субсидий на сумму более 25 миллионов рублей. По инициативе Правительства Алтайского края Минсельхоз готовит изменение в вышеуказанное постановление, предусматривающие расширение числа направлений экспорта.

– Мы планируем в текущем году в рамках этого постановления экспортировать около 82 тысяч тонн продукции, – отметил Александр Лукьянов.

По постановлению Правительства РФ № 1595 был запущен льготный тариф на зерноперевозку по РЖД. Реализация постановления выявила логистические проблемы, такие как нехватка вагонов, высокие тарифы на перевозку зерна и стоимость услуг на подачу вагонов-зерновозов. Сейчас в него вносятся изменения, в том числе по перераспределению лимитов экспорта зерна в регионах.

– Пока наш регион не входит в число регионов, на которые распространяются данные лимиты. Но мы надеемся, что постановление будет пересмотрено. А также что в него будут включены лимиты не только на зерно, но и на продукты зернопереработки, – обратился Александр Лукьянов к представителю Минсельхоза.

По предварительным данным, Алтайский край в прошлом году экспортировал 25,5 тысячи тонн зерна, в три раза превысив объемы 2016 года. Положительная динамика экспорта зерна и рост цен на мировом рынке повлияли на улучшение конъюнктуры на внутреннем рынке. С начала года цена 1 тонны продовольственной пшеницы повысилась на 300 – 350 рублей, фуражной – на 200 рублей.

Александр Лукьянов заявил, что в регионе продолжится работа по диверсификации рынка. Необходимо расширять посевные площади под высокомаржинальные культуры и производить зерно с высокими качественными характеристиками.

Заместитель директора Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Дмитрий Федюшин рассказал о мерах поддержки сельского хозяйства. Он отметил, что зерновой комплекс России характеризуется положительной динамикой. За последние 17 лет валовой сбор вырос в два раза и составил в 2017 году 134 миллиона тонн.

– Мы полностью обеспечиваем внутренние потребности страны и создаем достаточный экспортный потенциал. При этом производство экспорта растет быстрее, чем внутреннее потребление. Так как в прошлом году мы получили очень высокий урожай, в ряде регионов цены существенно снизились, – сказал он.

По его словам, один из значимых факторов, влияющих на цену на зерно, – базовый индекс тарифа на железнодорожные грузопервозки. С 2009 года он вырос на 90 процентов.

По оперативным данным, Россия в 2017 году экспортировала 34,6 миллиона тонн зерна. По сравнению с 2016 годом рост экспорта увеличился на 41 процент. За 17 лет рост экспорта вырос в 33 раза.

– В сентябре прошлого года Минсельхозом России был создан оперативный штаб по мониторингу и регулированию рынка зерна, где присутствуют представители Минтранса и РЖД. В онлайн-режиме мы пытаемся решать вопросы, возникающие с зерноперевозками, – пояснил докладчик.

В настоящий момент мощности по портовой перевалке составляют около 40 миллионов тонн. Этого не хватает для осуществления возросших потребностей рынка, поэтому строятся новые портовые терминалы.

Чтобы регулировать цены на внутреннем зерновом рынке, государство проводит закупочные интервенции. В конце марта станут известны цены, по которым Минсельхоз купит зерно урожая 2018 года у фермеров.

Цитата эксперта форума:

Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка:

– XI Зимняя зерновая конференция, как всегда, проходит на высоком профессиональном уровне. Здесь обсуждаются только актуальные вопросы. С точки зрения повестки дня она меняется, раньше было много вопросов о тарифах, железнодорожных перевозках. Сейчас мы уже можем говорить о результатах решений данных проблем.

Справка

Организаторы мероприятия: Правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая. Зерновая конференция проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

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КОЧЕТЫГОВА

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