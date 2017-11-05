Яна Рудковская вспомнила, как училась в барнаульской школе

mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 05:45

Яна Рудковская вспомнила, как училась в барнаульской школе

Яна Рудковская вспомнила, как училась в барнаульской школе

Героями программы Максима Галкина «Сегодня вечером» 28 октября стали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская. Как сказано на сайте Первого канала, чтобы развеять все слухи о прошлом и раскрыть секреты семейного счастья, авторы телепрограммы пригласили в студию людей, с которыми вип-персоны были связаны в разные годы своей жизни.

Так, одной из героинь программы стала наша землячка – учительница физкультуры из Барнаула София Федоровна Егорова. Дело в том, что Яна Рудковская в 1992 году закончила барнаульскую школу №55. Она ее окончила с серебряной медалью, а еще на выпускном ей вручили грамоту за спортивные достижения.

В своем Instagram Яна Рудковская написала: «Первый канал нашел запись моего выпускного, привез мою одноклассницу Улечку и даже классного руководителя Софию Федоровну из Барнаула! Вам привет и низкий поклон что приехали».

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 05:45
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