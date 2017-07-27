Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны осенью 2019 года

Ожидается, что в образе агента 007 предстанет Дэниэл Крэйг

Юбилейный, 25-й фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде, предположительно, выйдет на экраны в ноябре 2019 года, сообщили MGM и Eon Productions, работающие над франшизой.

К слову, пока студия MGM не объявила, вернется ли к своей роли Дэниэл Крэйг. Как сообщается, дополнительные подробности о сюжете, режиссере и кастинге начнут появляться чуть позже. Хотя ранее в СМИ появлялась информация, что британский актер не против вернуться во франшизу. Роль Бонда принесет ему около 70 миллионов евро.

Предыдущий фильм «Спектр» выходил в прокат в ноябре 2015 года. Таким образом, перерыв между фильмами составит 4 года, что является рекордом для одного актера, который исполнял бы роль агента 007. Шесть лет была пауза между премьерами «Лицензия на убийство (1989) и «Золотым глазом» (1995), когда продюсеры искали исполнителя на главную роль.

Ранее Кристофер Нолан заявлял, что не прочь поработать над новым фильмом о Бонде, но только в том случае, если это будет полноценный перезапуск с новым актером. В одном интервью он рассказал, что считает Тома Харди идеальным кандидатом на эту роль.

Уже известно, что сценарий для кинокартины напишут Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, авторы «Казино «Рояль», «Кванта милосердия», «Координатов «Скайфолл» и «Спектра».