Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны осенью 2019 года

Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 19:45

Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны осенью 2019 года

Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны осенью 2019 года

Ожидается, что в образе агента 007 предстанет Дэниэл Крэйг

Юбилейный, 25-й фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде, предположительно, выйдет на экраны в ноябре 2019 года, сообщили MGM и Eon Productions, работающие над франшизой.

К слову, пока студия MGM не объявила, вернется ли к своей роли Дэниэл Крэйг. Как сообщается, дополнительные подробности о сюжете, режиссере и кастинге начнут появляться чуть позже. Хотя ранее в СМИ появлялась информация, что британский актер не против вернуться во франшизу. Роль Бонда принесет ему около 70 миллионов евро.

Предыдущий фильм «Спектр» выходил в прокат в ноябре 2015 года. Таким образом, перерыв между фильмами составит 4 года, что является рекордом для одного актера, который исполнял бы роль агента 007. Шесть лет была пауза между премьерами «Лицензия на убийство (1989) и «Золотым глазом» (1995), когда продюсеры искали исполнителя на главную роль.

Ранее Кристофер Нолан заявлял, что не прочь поработать над новым фильмом о Бонде, но только в том случае, если это будет полноценный перезапуск с новым актером. В одном интервью он рассказал, что считает Тома Харди идеальным кандидатом на эту роль.

Уже известно, что сценарий для кинокартины напишут Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, авторы «Казино «Рояль», «Кванта милосердия», «Координатов «Скайфолл» и «Спектра».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 19:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии