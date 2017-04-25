Юлия Самойлова даст большой концерт в Севастополе в день «Евровидения»

Концерт пройдет в день первого полуфинала «Евровидения»

Российская певица Юлия Самойлова даст большой сольный концерт в Севастополе в день первого финала «Евровидения» — 9 мая, сообщает ТАСС.

Издание пишет, что таким образом жители города-героя хотят поддержать Самойлову, которой отказали в участии в европейском конкурсе и практически лишили ее мечты. Сейчас идут последние моменты переговоров выступления певицы.

Напомним, певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», но СБУ запретила ей въезд в страну из-за выступлений в Крыму. Поэтому Россия в этом году не будет участвовать в музыкальном конкурсе.

