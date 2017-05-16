Юлия Самойлова прокомментировала победу Португалии на «Евровидении-2017»

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 23:45

Юлия Самойлова прокомментировала победу Португалии на «Евровидении-2017»

Юлия Самойлова прокомментировала победу Португалии на "Евровидении-2017"

Певица написала, что певец «великолепен»

Певица Юлия Самойлова на своей странице в Instagram прокомментировала победу португальского певца Сальвадора Собрала в финале «Евровидения», который прошел 13 мая в Киеве.

Самойлова написала, что у певца волшебный голос и это бесспорная победа.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , португальский исполнитель получил максимальное количество баллов по итогам зрительского голосования (382) и решением жюри (376), в сумме — 758.  Акцент его выступления был сделан на песне. Второе место занял певец из Болгарии, а третье — молдавская группа.

Россия в этом году не принимала участие в музыкальном конкурсе. СБУ закрыла въезд на Украину певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять нашу страну на «Евровидении» в Киеве.

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Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 23:45
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