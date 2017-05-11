Юлия Самойлова спела в Крыму 9 мая песню для «Евровидения»

Александр
Автор: Александр Май 11, 2017 17:45

Юлия Самойлова спела в Крыму 9 мая песню для «Евровидения»

Юлия Самойлова спела в Крыму 9 мая песню для "Евровидения"

На полуостров певица приехала по личному приглашению главы Севастополя Дмитрия Овсянникова

Певица Юлия Самойлова выступила в Севастополе в День Победы, где спела песни военных лет, а также композицию Flame is burning, которую должна была исполнить на «Евровидении». Об этом пишет «Лента.ру».

Отметим, что певицу лично пригласил для участия в концерте глава администрации Севастополя Дмитрий Овсянников. Концерт в Крыму прошел параллельно с первым финалом «Евровидения» на Украине.

Кульминацией концерта в Крыму  стало исполнение легендарной песни «День Победы», которую она исполнила вместе со зрителями.

Напомним, в первом финале «Евровидения» 9 мая стали победителями десять стран: Швеция, Португалия, Кипр, Бельгия, Молдавия, Польша, Азербайджан, Греция, Армения и Австралия. В полуфинале также выступили певцы из Грузии, Албании, Черногории, Финляндии, Чехии, Словении и Латвии. Финал «Евровидения-2017» назначен на 13 мая. Россия в этом году не принимает участие в конкурсе. Нашу страну должна была представлять певица Юлия Самойлова, но СБУ не пустила ее в страну из-за выступлений в Крыму.

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Александр
Автор: Александр Май 11, 2017 17:45
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