Юлия Самойлова впервые выступила после запрета участвовать в «Евровидении»

Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 23:46

Юлия Самойлова впервые выступила после запрета участвовать в «Евровидении»

Юлия Самойлова впервые выступила после запрета участвовать в "Евровидении"

Певица исполнила композицию «Молитва» в зале церковных соборов храма Христа Спасителя

Певица Юлия Самойлова после запрета на участие в «Евровидении-2017» впервые публично вышла на сцену. Во вторник, 25 апреля, на Пасхальном концерте мужского хора «Сорок сороков» она исполнила песню в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, пишет ТАСС.

Самойлова спела песню, «с которой начался ее путь на большой сцене», — «Молитва». Девушка добавила, что будет готовиться к следующему «Евровидению» в 2018 году. «Я буду готовиться и всегда готова. Я поставила себе цель, и пока она не будет достигнута, «Евровидение» будет моей мечтой», — заявила она после концерта.

Самойлова добавила, что ее поддерживают не только поклонники из РФ, но и из таких стран, как Япония, Германия, Франция, Италия. «Все меня подбадривают, пишут на английском. Мне очень приятно», — приводит ее слова агентство.

Исполнительница призналась, что ее расстроил запрет на выступление в песенном конкурсе в Киеве, однако она не унывает. «Жизнь продолжается, я пою, гастролирую, пишу песни. Все хорошо», — рассказывает девушка.

Агентство добавляет, что в программу концерта в храме Христа Спасителя вошли православные песни и молитвы, а также песни времен Великой Отечественной войны в исполнении хора «Сорок сороков», Эмиля Кадырова, Родиона Газманова, группы «Ярилов зной» и дуэта «Баян Mix».

Напомним, Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении» в Киеве в 2017 году. Однако 22 марта выяснилось, что СБУ на три года запретила россиянке въезд на  Украину из-за ее выступления в 2015 году в Крыму. Первый канал в связи с этим отказался транслировать песенный конкурс в РФ и выдвинул кандидатуру Самойловой на конкурс в 2018 году.

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Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 23:46
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