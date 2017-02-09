Юная рубцовчанка примет участие в музыкальном шоу НТВ «Ты супер!»

Певица Валерия отметила, что у девочки «железная воля и яркий талант»

Юная жительница Рубцовска Александра Хлудова прошла отборочный тур в вокальный проект телеканала НТВ «Ты супер!». Премьера проекта состоится в субботу, 11 февраля, передает портал «вРубцовске.ру».

Отметим, что всего в кастинге участвовало более 1500 воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей из приёмных семей.

Певица Валерия в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок с Александрой и отметила, что у нее «железная воля и яркий талант». Артистка рассказала, что исполнила с девочкой одну из своих песен. «Поразительно, как в таком юном возрасте она смогла прочувствовать то, что доступно не каждому взрослому сердцу. Эти дети точно особенные…» – написала Валерия.

Согласно данным НТВ, у рубцовчанки была большая семья: мама, папа, две сестры и бабушка с дедушкой. Девочка начала заниматься музыкой и танцами уже в пятилетнем возрасте, в шесть лет она отправилась в школу. После смерти отца от инфаркта ее воспитывала бабушка – папина мама, а ее сестры жили с бабушкой по маминой линии. Издание пишет, что средняя сестра Александры погибла в аварии, а после смерти бабушки опеку над ней взяла тетя. В данный момент девушка живет со старшей сестрой, вместе с которой ведет хозяйство. Школьница планирует после девятого класса поступить в музыкальный колледж, чтобы осуществить мечту и стать настоящей эстрадной певицей и артисткой.

Добавим, что во время проекта педагоги будут работать с детьми над голосом, дикцией и постановкой номера. Судить выступление юных талантов будут певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха.