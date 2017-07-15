Юные барнаульцы снялись в полнометражном детском фильме

В центре сюжета картины — алмаз, принадлежавший выдуманному персонажу графу Орлову
Барнаульская студия Admire kids cinema сняла полнометражный 40-минутный игровой фильм «Алмаз» для детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
В фильме сыграли воспитанники киностудии Милослава Кулеш, Юлиана Харитонова, Евгений Евсюков, Никита Кузьмин и Дмитрий Лоскутов</strong>. Он основан на таинственной истории про загадочный алмаз, которым владел выдуманный персонаж граф Орлов.
Картину снимали в интерьерах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, а также турцентра «Горная аптека».
Добавим, что студия Admire kids cinema обучает детей и подростков актерскому мастерству.
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
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кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
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