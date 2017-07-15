Юные барнаульцы снялись в полнометражном детском фильме

Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 19:45

Юные барнаульцы снялись в полнометражном детском фильме

Юные барнаульцы снялись в полнометражном детском фильме

В центре сюжета картины — алмаз, принадлежавший выдуманному персонажу графу Орлову

Барнаульская студия Admire kids cinema сняла полнометражный 40-минутный игровой фильм «Алмаз» для детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В фильме сыграли воспитанники киностудии Милослава Кулеш, Юлиана Харитонова, Евгений Евсюков, Никита Кузьмин и Дмитрий Лоскутов</strong>. Он основан на таинственной истории про загадочный алмаз, которым владел выдуманный персонаж граф Орлов.

Картину снимали в интерьерах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, а также турцентра «Горная аптека». 

Добавим, что студия Admire kids cinema обучает детей и подростков актерскому мастерству.

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Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 19:45
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