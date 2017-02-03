Юрий Аксюта объявил имена наставников нового сезона «Голос. Дети – 4»

Новый сезон пополнится двумя новыми именами
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал имена новых наставников для проекта «Голос. Дети – 4». Об этом сообщается на сайте Первого канала.
Итак, в новом сезоне с талантливыми детьми будут работать два новых наставника – Нюша и Валерий Меладзе. Третьим наставником станет Дима Билан, который проработал в проекте не один сезон.
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