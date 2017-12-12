Юрий Шевчук рассказал о своей маленькой пенсии

mavit
Автор: mavit Декабрь 12, 2017 11:46

Юрий Шевчук рассказал о своей маленькой пенсии

Юрий Шевчук рассказал о своей маленькой пенсии

Бессменный лидер ДДТ Юрий Шефчук дал интервью популярному сейчас журналисту Юрию Дудю. Видео появилось на Youtube 7 декабря. Он рассказал о своей жизни и, в частности, признался, что получает низкую пенсию. 

Оказалось, пенсия знаменитого отечественного рок-музыканта составляет 10 тыс. рублей. К этому Шевчук относится с юмором. Он отметил, что в молодости даже не задумывался о деньгах, а сейчас пытается понять, как можно прокормить семью на 10 тыс. рублей.

Напомним, Юрий Шевчук – один из самых известных рок-музыкантов в России. Самые известные его хиты: «Это все, что останется после меня», «Осень», «Родина». 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 12, 2017 11:46
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