Юрий Шевчук рассказал о своей маленькой пенсии

Бессменный лидер ДДТ Юрий Шефчук дал интервью популярному сейчас журналисту Юрию Дудю. Видео появилось на Youtube 7 декабря. Он рассказал о своей жизни и, в частности, признался, что получает низкую пенсию.
Оказалось, пенсия знаменитого отечественного рок-музыканта составляет 10 тыс. рублей. К этому Шевчук относится с юмором. Он отметил, что в молодости даже не задумывался о деньгах, а сейчас пытается понять, как можно прокормить семью на 10 тыс. рублей.
Напомним, Юрий Шевчук – один из самых известных рок-музыкантов в России. Самые известные его хиты: «Это все, что останется после меня», «Осень», «Родина».
Читайте также
- Любители танцев в Барнауле сняли масштабный клип в рамках флешмоба 0 28.Авг
- Times: «Лунный свет», «Патерсон», «Лавинг» – лучшие фильмы года 0 23.Дек
- Географическое положение Крыма 0 22.Апр
- В Алтайском крае принимают видеоработы на фестиваль любительского кино «Кинодебют» 0 17.Окт
- В Барнауле впервые покажут спектакль по произведениям Валерия Золотухина 0 01.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
малик
ужасная играЧитать статью
-
Светлана
Здравствуйте, я оточилась 9 классов ,потом поступила учится в своем городе , меня отчислили , хочу поступить учится в…Читать статью
-
Татьяна
А общежитие есть?Читать статью
-
Вася
Как скачать кешЧитать статью
-
тимур
Эта игра крутьЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий