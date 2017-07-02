Заблудившийся лабрадор вышел на сцену с камерным оркестром в Турции. Видео

Пес прошел мимо музыкантов и улегся рядом с дирижером

Заблудившийся лабрадор вышел на сцену во время концерта Венского камерного оркестра в турецком городе Эфес. Об этом пишет «Лента.ру».

Собака вышла на сцену в тот момент, когда музыканты исполняли Симфонию № 4 немецкого композитора Феликса Мендельсона. Пес устало проковылял мимо музыкантов и улегся недалеко от дирижера. Скрипач, возле которого устроилось животное, с улыбкой поглядывал на неожиданного гостя, но продолжал играть.

В свою очередь, зрители начали аплодировать лабрадору.