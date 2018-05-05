Закрытые свадебные платья: создаем романтический и возвышенный образ

Многие современные невесты все чаще делают выбор в пользу закрытых свадебных нарядов. Есть несколько объективных причин, благодаря которым подобные модели снова обрели популярность у модниц. Так каковы же главные достоинства сдержанного подвенечного наряда?

Издавна считается, что невеста является олицетворением чистоты и невинности. Раньше никто бы не подумал пойти под венец в наряде, открывающим всеобщему взору обнаженные части тела. Но мода имеет свойство повторяться, в чем можно убедиться, о чем свидетельствует выбор многих современных модниц. Закрытые свадебные платья способны продемонстрировать наличие тонкого вкуса, интеллигентности и приверженность традициям. Более того, в них можно наслаждаться комфортом и великолепием образа.

Наряд, который покрывает плечи, руки и декольте, является лучшим решением для свадеб, проходящих в холодную пору. Для этих целей подойдет платье, пошитое из плотных тканей. С ним будет прекрасно смотреться верхняя накидка, пелерина или жакет.

У закрытых фасонов есть одно важное достоинство – это способ прикрыть недостатки фигуры. Платье придает иной вид непропорционально большим плечам, слишком крупной или маленькой груди, акцентирует внимание на талии и позволяет без труда подобрать корректирующее белье.

Не имеет значения, как делают свадебное платье, ведь одна из его главных задач – это неотразимый вид невесты. Подобные модели скрывают несовершенство кожи и возрастные изменения, подобные морщинам и пигментным пятнам. За счет рукавов и неглубокого выреза решаются те же задачи, что и при выполнении косметических процедур. При таком выборе можно делать достаточно сложные прически, ведь они обретают дорогой и величественный вид.

Когда руки скрываются под изысканной тканью, запястья обретают особую изящность, а идеальный маникюр придает небывалую грациозность. Но нужно помнить, что ногти должны быть небольшой длины и иметь максимально аккуратный вид.

В остальном, нет особой разницы между пышным и облегающими нарядами. Многое зависит от личных предпочтений и вкусов. Каким бы ни оказался выбор, подобные платья созданы для формирования романтического и возвышенного образа, ориентированного на представительниц любых возрастов.