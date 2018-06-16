Зарубежные сериалы 2018 года

Если ранее, сериалы рассматривались как нечто подходящие исключительно для домохозяек, то сейчас это полноценный пласт киноискусства, которым наслаждаются зрители разных возрастов.

В связи с этим стоит напомнить о зарубежных сериалах 2018 года, способных поразить своей историей и неожиданными поворотами сюжета.

МакМафия (McMafia)

Сериал повествует о непростых отношениях в преступном мире, когда родственные связи оказываются на голову выше собственных желаний. Главный герой по имени Алекс Годман всеми силами старается наладить свой бизнес и навсегда отойти от дел своих родственников. Но сильное давление со стороны вторых вынуждает Алекса отбросить своё отношение и вновь вернуться к криминалу.

Интересной особенностью стало наличие сразу двух российских актёров на первом плане, что достаточно необычно для британского сериала.

Доктор Хэрроу (Harrow)

В центре сюжета находится судмедэксперт, которому постоянно приходится иметь дело с покойниками. Их смерти покрыты завесой тайны, отчего изучение их останков становится настоящим приключением, с неожиданными открытиями, ошеломительными прогнозами и столь неприятной истинной. А на сайте http://harrow.fr/ можно получить информацию о сериале доктор Херроу.

Но не стоит забывать, что тот, кто разгадывает тайны других и сам способен скрывать неприятные факты из своей жизни.

Алиенист (The Alienist)

На дворе 1896 год, в Нью-Йорке происходит серия жестоких убийств маленьких детей. Каждая расправа становится ещё жёстче, начиная напоминать некий кровавый ритуал. Покончить со злодеяниями берется необычная команда, состоящая из будущего президента США (комиссара полиции), психолога-алиениста, репортёра криминальной хроники и женщины полицейского.

Удастся ли им раскрыть это дело, или они сами станут жертвами обстоятельств?

Криптон (Crypton)

Невозможно представить год без супергеройских сериалов. На этот раз нам поведают историю о дедушке Супермена, способного пойти на всё, лишь бы сохранить родную планету от разрушения. В отличие от своего внука, деду не были даны дары нашего солнца, отчего его силы достаточно ограничены.