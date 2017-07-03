Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 13:45

Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове

Заслуженный артист России Илья Володарский скончался в Саратове

Артист скончался во время прогулки

В Саратове в возрасте 51 года скончался заслуженный артист РФ Илья Володарский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минкультуры.

Уточняется, что Володарский умер в воскресенье, 2 июля, во время прогулки. 

В министерстве добавили, что, возможно, произошел сердечный приступ, однако точные причины будут установлены в результате экспертизы. Прощание с артистом организуют его коллеги из Саратовского ТЮЗа. Информация о дате и времени панихиды появится позже.

Володарский работал в Саратовской академическом театре юного зрителя им. Ю. П. Киселева с 1985 года. Он исполнил свыше 60 ролей классического и современного репертуара. С 2013 года актер был замдиректора театра.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено Володарскому в 2006 году.

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Автор: Александр Июль 3, 2017 13:45
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