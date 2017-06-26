Заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич скончался в Барнауле
Прощание с ним состоится 28 июня в городском крематории
Известный барнаульский художник Леопольд Цесюлевич ушел из жизни 24 июня в возрасте 79 лет, сообщил на своей странице в Facebook арт-критик Вадим Климов.
Леопольд Романович не дожил до своего юбилея совсем немного — 22 августа ему исполнилось бы 80 лет.
Известно, что прощание с заслуженным художником России пройдет 28 июня в полдень. Траурная церемония состоится по адресу: проспект Космонавтов, 64 (барнаульский крематорий).
Отметим, что Леопольд Цесюлевич родился в 1937 году в Риге. Здесь же окончил Академию художеств. Отслужив в рядах вооруженных сил, последовал совету Юрия Рериха и вместе с супругой переехал в Барнаул. Помимо непосредственно художественной деятельности, Леопольд Романович зарекомендовал себя в качестве выдающегося преподавателя и наставника. Был одним из основателей Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.
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