Затор взорвали на реке Чумыш в Тальменке





С утра 14 апреля на реке Чумыш в Алтайском крае в районе Тальменки образовался большой затор, вода разлилась на территории до автотрассы, ведущей от поселка. С 9 утра уровень воды в реке составлял 958 см над нулем водомерного поста при критической отметке в 1000 см.

На место затора прибыли сотрудники МЧС. Обстановку оценили с воздуха. Было решено подорвать затор. Основное количество взрывов пришлось на участок реки Чумыш в районе Фокиных песков. Один из взрывов произвели прямо перед автомобильным мостом, пишет «Тальменская жизнь».

Проведя работы, службы продолжили следить за ситуацией. Уровень воды начал снижаться.

На следующий день, 15 апреля, выяснилось, что принятых мер не достаточно. Взрывы продолжились. Тем временем, в селе начались подтопления нескольких домов. Вода зашла в сенки.

Фото: «Тальменская жизнь».