Завершилась творческая резиденция проекта «Шукшин. Палитра героя» в Сростках



Фото Андрей КАСПРИШИН

В сростинском пленэре приняли участие московские профессиональные художники, которые стали лучшими в отборочном туре проекта «Шукшин. Палитра героя». На родине нашего знаменитого земляка побывали победители тура: художник Александра Митлянская, фотограф Евгений Иванов (новосибирец), видеограф Марина Фоменко, перформер Елена Демидова, график Наталья Гриценко и художник Анастасия Кузьмина.

– Выставки на заявленную тему – достаточно сложный формат. Существует тонкая грань, после которой можно скатиться в формализм… Набрать художников не сложно, сложно сделать хорошую выставку. Чтобы лучше познакомиться с темой, погрузиться в атмосферу и подойти к итоговой выставке эмоционально, для этого и был организован такой формат резиденции. Ежедневная суета часто не позволяет нам задуматься над серьезными вещами. А резиденция, само место – Алтай, Сростки – это замечательное начало активной фазы проекта, который, я уверена, позволит нам прикоснуться к чему-то великому, – отметила куратор проекта Ксения Богданович.

Погружение в быт современной деревни, переосмысление визуального образа жителей малых городов и сел – это было целью молодых художников.

Директор Всероссийского музея-заповедника в Сростках Лидия Чуднова рассказала:

– Резиденцию мы долго ждали и готовились к ней. Всем интересно, чем мы занимались. Сразу же после знакомства началась работа. Самое главное, что каждый член творческой группы очень быстро вошел в эту, наверное, не совсем привычную для них обстановку. Причем надо учесть, что в Сростках в те дни случилось аномальное явление: выпало по колено снега и ударил настоящий мороз. Такого за 30 лет я не упомню…

Но эти трудности не помешали творческому процессу. Мы успели побывать в Горном Алтае, еще один день посвятили Бийску. Все остальное время отдали Сросткам. Когда состоялась первая встреча с жителями села, мы выработали план взаимодействия, наметили встречи. Уже там сростинцы начали что-то рассказывать гостям и петь любимые песни. Кроме встреч со старожилами и молодежью наши замечательные художники уделили внимание и юным жителям села: они успели провести мастер-классы для ребятишек из старшей группы детского сада и школьников. Время было предельно сконцентрировано, наполнено.

На встрече в ГМИЛИКА московские гости поделились своими первыми впечатлениями от земли алтайской.

Но теперь их ждет кропотливая работа, ведь уже в мае начнет работать Всероссийская выставка – на ней будут представлены их произведения в разной технике, созданные на основе тех самых впечатлений от поездки в Сростки.

Выставка пройдет с мая по октябрь в восьми городах страны – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Барнауле и других. В ее рамках будут прочитаны лекции о новых тенденциях в книжной иллюстрации, о современном прочтении наследия В.М. Шукшина, состоятся кинопросмотры с обсуждениями фильмов нашего выдающегося земляка.

Справка

«Шукшин. Палитра героя» – национальный выставочный проект, целью которого является переосмысление наследия Василия Шукшина и создание новых визуальных образов героев его произведений. Проект реализует Фонд возрождения национального культурного наследия «Формула успеха» имени Василия Шукшина при поддержке грантов президента России и губернатора Алтайского края.

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Опубликована Книга памяти Алтайского края «Они погибли в битве под Москвой» 1941-1942

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