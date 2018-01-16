Здание театра кукол «Сказка» снесли в Барнауле

mavit
Автор: mavit Январь 16, 2018 11:45

Здание театра кукол «Сказка» снесли в Барнауле

Здание театра кукол «Сказка» снесли в Барнауле

Красивое, но признанное аварийным здание театра кукол «Сказка» по ул. Пушкина, 41 в Барнауле снесли. На его месте планируется построить новое. Эскизы были обнародованы ранее. 

Процесс сноса любимого многими барнаульцами здания запечатлел на фото архитектор Александр Деринг. «Последние часы жизни старого театра кукол «Сказка», – написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, сам театр сейчас дает представления в здании бывшего кинотеатра «Родина». Новое здание «Сказки» планировалось выполнить в стиле, характерном для архитектуры конца XIX-начала ХХ века. В проекте указывалось, что выполнят здание из красного кирпича. 

Отметим, даже заброшенное здание театра привлекало посетителей. Например, недавно в нем сняли романтичный клип. 

Фото: Александр Деринг. 

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mavit
Автор: mavit Январь 16, 2018 11:45
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