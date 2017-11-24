Жалюзи плиссе: сочетание стиля и комфорта

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 19:20

Жалюзи плиссе: сочетание стиля и комфорта

Необычные и многофункциональные жалюзи на окна обладает рядом преимуществ, легко крепятся и имеют свои особенности. Идеально подходят для нестандартных окон, а разнообразие материала дает возможность украсить помещение под любой вкус.

Описание, достоинства и популярные виды

жалюзи-плиссеОтличительной чертой жалюзи являются плиссированное полотно, которое собирается гармошкой в любом направлении. За счет этого шторы удобно размещать на окна разных форм: ромб, трапеция или полукруг. Широкий выбор материала, фактуры и расцветки позволяет украсить любое помещение, создать неповторимую атмосферу и затемнить прямое или наклонное окно. Высококачественная ткань, которая может быть прозрачной, плотной, с рисунком или однотонной, способна отталкивать влагу, легко чиститься и сохраняет цвет при ярком солнце. Благодаря таким характеристикам жалюзи отличаются практичностью, прекрасным внешним видом и универсальностью. Каждый сможет подобрать жалюзи плиссе на свой вкус и финансовые возможности.

Различают:

  1. Свободные. Подходят для стандартных окон, имеют одно верхнее крепление.
  2. Рулонные. Ткань поднимается путем наматывания на валик.
  3. Наклонные. По краям натягиваются струны, которые прочно закрепляют штору. Подходящий вариант для окон под наклоном или стеклянной крыши.
  4. «Верх-низ». Автоматические жалюзи фиксируются в нужном положении, и управлять ими можно как снизу вверх, так и сверху вниз.

Шторы из плиссированной ткани или бумаги бывают горизонтальными и вертикальными. Механизм устанавливается ручной или автоматический. Они прекрасно сочетаются с тяжелыми занавесками, легким тюлем и предметами интерьера.

Как выбрать и установить

фото жалюзи плиссеПлиссе универсальный вид жалюзи, который удачно справляется с основными функциями и может выступать как отдельный элемент интерьера. Для владельцев мансард, лоджий, зимних садов и окон разных форм и размеров ламели из гофрированного материала идеальный вариант. В любой из комнат жилого помещения или офиса жалюзи плиссе найдут применение. Например, в детской, удобно установить систему «день-ночь». При выборе необходимо учитывать:

  • размер окна,
  • предпочитаемый способ крепления,
  • направление движения (горизонтальное или вертикальное).

Также следует обратить внимание на ширину складок. Для маленьких окошек подбирается плиссе в 2 см, а для больших окон уже предпочтительнее крупная складка в 5 см. Все вопросы, связанные с выбором и установкой солнцезащитного устройства разумно обсудить со специалистом и подобрать оптимальный вариант под нужные размеры, с учетом предпочтений.

Конструкция штор простая и понятная. Ткань или бумага крепятся на специальный профиль, где установлено подъемное устройство. В ручном режиме управление осуществляется с помощью цепочки или шнура, которые поднимают края занавески. Для тех, кто привык к комфорту и дистанционному управлению подходит автоматический механизм. Сигнал может поступать из пульта управления или настенного выключателя.

Простата монтажа, функциональность и декоративность выгодно отличают гофрированную продукцию.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 19:20
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Misha

    Misha

    К ежегодному Балу дебютанток Tatler девушки готовились не один месяц. Фотосессии, интервью, а еще эти репетиции… Кому-то танцевальные па давались…

    Читать статью
  • Freddy_Girl31

    Freddy_Girl31

    Правильно сделал!

    Читать статью
  • Игнат

    Игнат

    Да крутая игра

    Читать статью
  • Oleg

    Oleg

    Оказывается, что сын Анфисы Чеховой до сих пор не видел маму по телевизору. Он думает, что она работает балериной, так…

    Читать статью
  • Крот

    Крот

    Игра клас!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии