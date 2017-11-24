Жалюзи плиссе: сочетание стиля и комфорта

Необычные и многофункциональные жалюзи на окна обладает рядом преимуществ, легко крепятся и имеют свои особенности. Идеально подходят для нестандартных окон, а разнообразие материала дает возможность украсить помещение под любой вкус.

Описание, достоинства и популярные виды

Отличительной чертой жалюзи являются плиссированное полотно, которое собирается гармошкой в любом направлении. За счет этого шторы удобно размещать на окна разных форм: ромб, трапеция или полукруг. Широкий выбор материала, фактуры и расцветки позволяет украсить любое помещение, создать неповторимую атмосферу и затемнить прямое или наклонное окно. Высококачественная ткань, которая может быть прозрачной, плотной, с рисунком или однотонной, способна отталкивать влагу, легко чиститься и сохраняет цвет при ярком солнце. Благодаря таким характеристикам жалюзи отличаются практичностью, прекрасным внешним видом и универсальностью. Каждый сможет подобрать жалюзи плиссе на свой вкус и финансовые возможности.

Различают:

Свободные. Подходят для стандартных окон, имеют одно верхнее крепление. Рулонные. Ткань поднимается путем наматывания на валик. Наклонные. По краям натягиваются струны, которые прочно закрепляют штору. Подходящий вариант для окон под наклоном или стеклянной крыши. «Верх-низ». Автоматические жалюзи фиксируются в нужном положении, и управлять ими можно как снизу вверх, так и сверху вниз.

Шторы из плиссированной ткани или бумаги бывают горизонтальными и вертикальными. Механизм устанавливается ручной или автоматический. Они прекрасно сочетаются с тяжелыми занавесками, легким тюлем и предметами интерьера.

Как выбрать и установить

Плиссе универсальный вид жалюзи, который удачно справляется с основными функциями и может выступать как отдельный элемент интерьера. Для владельцев мансард, лоджий, зимних садов и окон разных форм и размеров ламели из гофрированного материала идеальный вариант. В любой из комнат жилого помещения или офиса жалюзи плиссе найдут применение. Например, в детской, удобно установить систему «день-ночь». При выборе необходимо учитывать:

размер окна,

предпочитаемый способ крепления,

направление движения (горизонтальное или вертикальное).

Также следует обратить внимание на ширину складок. Для маленьких окошек подбирается плиссе в 2 см, а для больших окон уже предпочтительнее крупная складка в 5 см. Все вопросы, связанные с выбором и установкой солнцезащитного устройства разумно обсудить со специалистом и подобрать оптимальный вариант под нужные размеры, с учетом предпочтений.

Конструкция штор простая и понятная. Ткань или бумага крепятся на специальный профиль, где установлено подъемное устройство. В ручном режиме управление осуществляется с помощью цепочки или шнура, которые поднимают края занавески. Для тех, кто привык к комфорту и дистанционному управлению подходит автоматический механизм. Сигнал может поступать из пульта управления или настенного выключателя.

Простата монтажа, функциональность и декоративность выгодно отличают гофрированную продукцию.