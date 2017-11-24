Жалюзи плиссе: сочетание стиля и комфорта
Необычные и многофункциональные жалюзи на окна обладает рядом преимуществ, легко крепятся и имеют свои особенности. Идеально подходят для нестандартных окон, а разнообразие материала дает возможность украсить помещение под любой вкус.
Описание, достоинства и популярные виды
Отличительной чертой жалюзи являются плиссированное полотно, которое собирается гармошкой в любом направлении. За счет этого шторы удобно размещать на окна разных форм: ромб, трапеция или полукруг. Широкий выбор материала, фактуры и расцветки позволяет украсить любое помещение, создать неповторимую атмосферу и затемнить прямое или наклонное окно. Высококачественная ткань, которая может быть прозрачной, плотной, с рисунком или однотонной, способна отталкивать влагу, легко чиститься и сохраняет цвет при ярком солнце. Благодаря таким характеристикам жалюзи отличаются практичностью, прекрасным внешним видом и универсальностью. Каждый сможет подобрать жалюзи плиссе на свой вкус и финансовые возможности.
Различают:
- Свободные. Подходят для стандартных окон, имеют одно верхнее крепление.
- Рулонные. Ткань поднимается путем наматывания на валик.
- Наклонные. По краям натягиваются струны, которые прочно закрепляют штору. Подходящий вариант для окон под наклоном или стеклянной крыши.
- «Верх-низ». Автоматические жалюзи фиксируются в нужном положении, и управлять ими можно как снизу вверх, так и сверху вниз.
Шторы из плиссированной ткани или бумаги бывают горизонтальными и вертикальными. Механизм устанавливается ручной или автоматический. Они прекрасно сочетаются с тяжелыми занавесками, легким тюлем и предметами интерьера.
Как выбрать и установить
Плиссе универсальный вид жалюзи, который удачно справляется с основными функциями и может выступать как отдельный элемент интерьера. Для владельцев мансард, лоджий, зимних садов и окон разных форм и размеров ламели из гофрированного материала идеальный вариант. В любой из комнат жилого помещения или офиса жалюзи плиссе найдут применение. Например, в детской, удобно установить систему «день-ночь». При выборе необходимо учитывать:
- размер окна,
- предпочитаемый способ крепления,
- направление движения (горизонтальное или вертикальное).
Также следует обратить внимание на ширину складок. Для маленьких окошек подбирается плиссе в 2 см, а для больших окон уже предпочтительнее крупная складка в 5 см. Все вопросы, связанные с выбором и установкой солнцезащитного устройства разумно обсудить со специалистом и подобрать оптимальный вариант под нужные размеры, с учетом предпочтений.
Конструкция штор простая и понятная. Ткань или бумага крепятся на специальный профиль, где установлено подъемное устройство. В ручном режиме управление осуществляется с помощью цепочки или шнура, которые поднимают края занавески. Для тех, кто привык к комфорту и дистанционному управлению подходит автоматический механизм. Сигнал может поступать из пульта управления или настенного выключателя.
Простата монтажа, функциональность и декоративность выгодно отличают гофрированную продукцию.
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