Жена Этуша объяснила состояние актера отсутствием парковки у больницы

Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 13:45

Жена Этуша объяснила состояние актера отсутствием парковки у больницы

Жена Этуша объяснила состояние актера отсутствием парковки у больницы

«Он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику», — заявляет супруга артиста

Супруга актера Владимира Этуша назвала причину, по которой ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии — по ее словам, в то время как она искала место для парковки, артист оказался один на лестнице поликлиники, где поскользнулся и получил травму.

«А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А потому что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники», — написала на своей странице в Facebook Елена Этуш.

Именно в этот момент, пока жена артиста искала место для стоянки, ее муж поскользнулся и получил тяжелую травму.

«И в следующий раз, когда я привезу Владимира Абрамовича в какое-либо лечебное учреждение и припарковаться мне будет негде, я припаркуюсь на широком тротуаре, на газоне, у черта лысого, но У ВХОДА. И не поеду искать парковку за километр», — заявляет Елена Этуш.

Напомним, медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Автор: Александр Июнь 27, 2017 13:45
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