Жестовые песни исполнили в Барнауле

mavit
Автор: mavit Июнь 2, 2018 23:45

Жестовые песни исполнили в Барнауле

Жестовые песни исполнили в Барнауле

Региональный этап второго Всероссийского фестиваля жестокого языка «Алтай – любимый край» состоялся в Барнауле. Мероприятие посвящено Международному дню глухих. Участники выступали на нем с жестовыми песнями, стихотворениями и рассказами.

На фестивале собрались творческие коллективы и исполнители из Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Все участники – слабослышащие и глухие от 18 лет из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Славгорода, сообщает Минтрудсоцзащиты Алтайского края.

Соревновались в разных номинациях. Например, «жестовая песня – соло» для женщин, «жестовая песня – соло» для мужчин. Были дуэты и ансамбли, исполняющие жестовые песни. Также выступили в номинациях «художественное слово» (басня, стихотворение) и «рассказ на жестовом языке».

Фото: Минтрудсоцзащиты Алтайского края

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 2, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии