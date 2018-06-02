Жестовые песни исполнили в Барнауле

Региональный этап второго Всероссийского фестиваля жестокого языка «Алтай – любимый край» состоялся в Барнауле. Мероприятие посвящено Международному дню глухих. Участники выступали на нем с жестовыми песнями, стихотворениями и рассказами.
На фестивале собрались творческие коллективы и исполнители из Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Все участники – слабослышащие и глухие от 18 лет из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Славгорода, сообщает Минтрудсоцзащиты Алтайского края.
Соревновались в разных номинациях. Например, «жестовая песня – соло» для женщин, «жестовая песня – соло» для мужчин. Были дуэты и ансамбли, исполняющие жестовые песни. Также выступили в номинациях «художественное слово» (басня, стихотворение) и «рассказ на жестовом языке».
Фото: Минтрудсоцзащиты Алтайского края
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