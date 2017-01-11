Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 19:45

Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов

Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов

По мнению лидера ЛДПР, в тексте гимна нет «ни слова про страну»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нынешний гимн России необходимо сократить до трех куплетов и припева, сообщает ТАСС.

По мнению политика, петь шесть куплетов слишком долго. Он предложил оставить три куплета и припев в качестве четвертого куплета.

Кроме этого, по его мнению, нужно изменить текст самого гимна. Политик отметил, что «гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна». В настоящем тексте гимна «ни слова не сказано про страну».

Государственный гимн Российской Федерации является одним из главных официальных государственных символов страны, наряду с флагом и гербом. Музыка и основа текста были позаимствованы из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 19:45
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