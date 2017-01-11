Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов

По мнению лидера ЛДПР, в тексте гимна нет «ни слова про страну»
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нынешний гимн России необходимо сократить до трех куплетов и припева, сообщает ТАСС.
По мнению политика, петь шесть куплетов слишком долго. Он предложил оставить три куплета и припев в качестве четвертого куплета.
Кроме этого, по его мнению, нужно изменить текст самого гимна. Политик отметил, что «гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна». В настоящем тексте гимна «ни слова не сказано про страну».
Государственный гимн Российской Федерации является одним из главных официальных государственных символов страны, наряду с флагом и гербом. Музыка и основа текста были позаимствованы из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий