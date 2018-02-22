Жителей Алтайского края приглашают поучаствовать в опросе по выборам президента

Ситуационный центр Губернатора Алтайского края приглашает жителей региона принять участие в опросе, посвященном выборам президента Российской Федерации. Опрос будет проходить до 10 марта 2018 года.
Отметив на вопросы, жители края смогут выразить свое отношение к предстоящим президентским выборам.
Опрос строго конфиденциален, результаты будут обрабатываться исключительно в обобщенном виде. Ответить нужно на девять вопросов, это не займет более трех минут.
Для участия в опросе перейдите по этой ссылке.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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