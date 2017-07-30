Жителей Барнаула будут зазывать в музеи рекламой в общественном транспорте

В троллейбусах и трамваях будут звучать специальные аудиоролики

Пассажиров барнаульских трамваев и троллейбусов во время поездок будут информировать об услугах городских музеев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в кампанию включились Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Государственный художественный музей Алтайского края и барнаульский музей «Город».

В специальных аудиороликах будут рассказывать о самых интересных выставках в музеях, археологических находках, народных костюмах, художественных произведениях алтайских и российских художников. Также пассажиры смогут узнать о мастер-классах. Проект реализуется по инициативе заместителя председателя правительства Алтайского края Андрея Щукина.

«Музеи Алтайского края сегодня имеют уникальные фонды, которые вызывают неподдельный интерес у посетителей всех возрастов. Мы видим в последнее время, что в музей приходят целыми семьями, приезжают организованные группы школьников и целые делегации из городов и районов Алтайского края. Рост популярности музеев связан с использованием как традиционных, так и современных технологий презентации экспонатов. Мы благодарны руководителям и специалистам муниципального предприятия «Горэлектротранс» за то, что они поддержали идею о размещении аудиорекламы в общественном транспорте Барнаула. Кроме того, аудиоролики уже транслируют на барнаульском автовокзале», — сказал Андрей Щукин.