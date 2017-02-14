Жителей Барнаула «погрузят» в атмосферу Франции на концерте в филармонии

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 08:45

Жителей Барнаула «погрузят» в атмосферу Франции на концерте в филармонии

Жителей Барнаула "погрузят" в атмосферу Франции на концерте в филармонии

Филармония Алтайского края предлагает барнаульцам окунуться во «Французские развлечения»
Жителей Барнаула "погрузят" в атмосферу Франции на концерте в филармонии

Лауреат международных конкурсов московский музыкант Алексей Балашов, играющий на гобое, и лауреат международных и Всероссийского конкурса органистов Тарас Багринец из Екатеринбурга приедут в Барнаул с совместным концертом, который получил название «Французские развлечения».

 

Мероприятие пройдет в филармонии. В первом отделении концерта прозвучат прелюдия, фуга и вариация си минор Сезара Франка, Соната соль минор для гобоя и органа Николы Шедвиля, «Лебедь» и Соната Ре мажор Камиля Сен-Санса. Во втором отделении музыканты исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха и других известных композиторов.

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Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 08:45
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