Жителей Барнаула «погрузят» в атмосферу Франции на концерте в филармонии

Филармония Алтайского края предлагает барнаульцам окунуться во «Французские развлечения»
Лауреат международных конкурсов московский музыкант Алексей Балашов, играющий на гобое, и лауреат международных и Всероссийского конкурса органистов Тарас Багринец из Екатеринбурга приедут в Барнаул с совместным концертом, который получил название «Французские развлечения».
Мероприятие пройдет в филармонии. В первом отделении концерта прозвучат прелюдия, фуга и вариация си минор Сезара Франка, Соната соль минор для гобоя и органа Николы Шедвиля, «Лебедь» и Соната Ре мажор Камиля Сен-Санса. Во втором отделении музыканты исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха и других известных композиторов.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
-
ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
-
людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
-
владимир
Надейся и жди.....Читать статью
-
Не Лёва, а ВладимирЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий