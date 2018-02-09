Жителей и гостей столицы Алтайского края научат валять

Мастер-класс из цикла «Войлочные фантазии» пройдет сегодня, 3 февраля, в 13:00 в Государственном художественном музее Алтайского края. Здесь жителям Барнаула и гостям краевой столицы покажут, как правильно свалять из шерсти красивую брошь.
Организаторы отмечают, что сегодня валяние из войлока очень популярно, а тренд современной моды в одежде и интерьере — это как раз всевозможные украшения с цветочными формами.
По информации сайта ГХМАК, шерстяной цветок-брошку могут изготовить люди самого разного возраста. Тем более, впереди 8 марта и обязательно найдется родной и близкий человек, которому можно будет ее подарить. Если даже брошь не подойдет к праздничному платью, то она в любом случае станет украшением интерьера.
Мастер-класс в музее проведет научный сотрудник учреждения Яна Щетинина. Продлится он три часа и будет стоить 250 рублей.
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Анна
А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образованиеЧитать статью
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Таня
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