Жители Алтайского края могут получить всероссийскую премию

mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2018 17:46

Жители Алтайского края могут получить всероссийскую премию

Жители Алтайского края могут получить всероссийскую премию

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в конкурсе лучших реализованных проектов — II Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Прием заявок на соискание премии ведется Федеральным агентством по делам национальностей до 1 сентября 2018 года. Заявиться можно по семи номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России и за рубежом», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Инициатива ФАДН России направлена на сохранение уникальной особенности нашей страны – многоязычия. Премией будут отмечены те, кто вносит заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России.

Более подробная информация на официальном сайте ФАДН России — fadn.gov.ru.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2018 17:46
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  • Иван

    Иван

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  • Наталья

    Наталья

    подобное притягивает подобное. Мы были в музее и все остались в восторге.

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  • Саша

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    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

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