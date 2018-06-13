Жители Алтайского края могут получить всероссийскую премию

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в конкурсе лучших реализованных проектов — II Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Прием заявок на соискание премии ведется Федеральным агентством по делам национальностей до 1 сентября 2018 года. Заявиться можно по семи номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России и за рубежом», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Инициатива ФАДН России направлена на сохранение уникальной особенности нашей страны – многоязычия. Премией будут отмечены те, кто вносит заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России.

Более подробная информация на официальном сайте ФАДН России — fadn.gov.ru.