Жители Алтайского края показали, как болеют на ЧМ-2018

В социальных сетях начали ежедневно появляться фото барнаульцев и жителей других городов и сел Алтайского края, которые уехали "вживую" смотреть Чемпионат мира по футболу — 2018.
Болельщики разъехались по разным городам в ожидании зрелищных матчей — Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Казань…
Везде они общаются с фанатами футбола из других стран, знакомятся и, конечно, делают фотографии на память.
Фото: Алексей Овсянников
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