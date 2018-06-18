Жители Алтайского края показали, как болеют на ЧМ-2018

В социальных сетях начали ежедневно появляться фото барнаульцев и жителей других городов и сел Алтайского края, которые уехали "вживую" смотреть Чемпионат мира по футболу — 2018.

Болельщики разъехались по разным городам в ожидании зрелищных матчей — Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Казань…

Везде они общаются с фанатами футбола из других стран, знакомятся и, конечно, делают фотографии на память.

Фото: Алексей Овсянников