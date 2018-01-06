Жительницу Алтайского края обманули при покупке хаски на Новый год

mavit
Автор: mavit Январь 6, 2018 11:45

Жительницу Алтайского края обманули при покупке хаски на Новый год

Жительницу Алтайского края обманули при покупке хаски на Новый год

Жительница Тальменки Алтайского края стала жертвой интернет-мошенников. Она хотела подарить своим детям на Новый год щенка породы хаски, которого заказала на одном сайте. Несмотря на произведенную оплату, собаку ей так и не доставили. 

Молодая женщина 23-х лет нашла информацию о продаже хаски на сайте бесплатных объявлений. Позвонила «продавцу», который сказал, что щенки «очень породистые», и для оформления всех документов на них, нужно перечислить 7 тыс. рублей. Женщина знала о подобных мошенничествах в интернете, но ей так хотелось сделать детям новогодний подарок, что ответ «продавца» не вызвал у нее подозрений.

Она перечислила деньги на телефон мошенника. Какое-то время «продавец» отвечал на звонки, заверяя, что едет со щенком из Барнаула, но вскоре перестал выходить на связь.

Полиция ищет мошенника.  Его абонентский номер зарегистрирован в другом регионе. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи о мошенничестве предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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mavit
Автор: mavit Январь 6, 2018 11:45
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  • Лена

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