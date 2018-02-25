Жителям края представили «Лоскутные узоры Алтая»



Фото Андрей КАСПРИШИН

В выставочном зале барнаульского музея «Город» гости смогут увидеть открытую региональную выставку декоративного искусства «Лоскутные узоры Алтая» и передвижную выставку победителей ХI Всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России».

Приходите с мальчиками тоже!

Вы не заметили, что в прошедшие выходные нас как будто навещала весна: светило солнце, щебетали птицы, подтаял снег?.. Раньше других эти изменения в природе предчувствовали гости выставки в филиале музея «Город». Вот что сказала его директор Наталья Вакалова:

– Выставочный зал часто ругают за то, что здесь прохладно. Но те работы, которые представлены в зале сейчас, создают ауру тепла – не только внешнего, но и внутреннего. Несмотря на то, что еще идет последний месяц зимы, весна как будто уже пришла к нам!

С директором музея не могли не согласиться первые посетители выставки. Среди них мы увидели стайку девочек. Их привела барнаульский педагог Оксана Меркулова – преподаватель начальных классов, ИЗО и музыки.

– Мы думали, что мальчикам будет неинтересно, и ошиблись, – улыбнулась она. – Теперь придем еще и с мальчиками! Сюда можно вообще не раз прийти, чтобы чему-то поучиться, напитаться идеями. Девочки привыкли к салфеткам-прихваткам в лоскутной технике. Здесь же мы увидели настоящие картины, законченные образы…

Переполняет восторг

О том, что начать творить никогда не поздно, мне поведала у своей работы Любовь Иванова, барнаульская пенсионерка, в прошлом медработник. Она призналась:

– Мы жили в деревне, в магазинах ничего не было тогда и приходилось вести натуральное хозяйство: мама хлеба пекла, половики ткала, стежила ватные одеяла, ребятишкам одежду шила. А я никогда рукоделием не занималась!

Но после выставки, которую увидела шесть лет назад в Художественном музее, что-то вдруг екнуло… Восторг меня тогда переполнял: три раза сама на выставку сходила и подругу сводила. И начала понемногу пробовать работать в этой технике. Когда три года назад у нас при Доме народного творчества открылся клуб «Лоскутная пятница», я сразу туда записалась. В нем известные мастера дают нам мастер-классы – например, народный мастер края Лариса Храбрых. Здесь, на выставке, есть панно Татьяны Горбуновой. Она удивительный человек, работает в нескольких техниках – ее творения можно разглядывать долго. Поэтому на подобную выставку приходишь несколько раз, и каждый раз восторг тебя переполняет и хочется им со всеми поделиться.

А вот другая наша землячка Ирина Стропус призналась: «Я инженер, но шью с детства, потому что бабушка и мама шили, меня учили». Мы остановились у ее работы «Азбука». Думаю, многие не пройдут мимо нее, а молодые мамы так и на заметку возьмут идею.

У Ирины Антанасовны есть соавтор – девятилетняя Кристина Забродина. Когда она однажды пришла в гости к Стропус, девочку спросили: «Хочешь порисовать на ткани?» Что бы ответил на такое заманчивое предложение любой ребенок?..

– Мы задумали азбуку для младшей сестренки Кристины, – рассказывает мастерица. – Работу назвали «Ребятам о зверятах». Животных на все буквы не обнаружилось, но выход мы нашли… Кристина сама еще не видела законченного произведения: она очень занятой ребенок, спортсменка – завоеванные медали можно на весах взвешивать. Бабушка «Азбуку» сегодня сфотографирует, покажет ей, а после выставки полотно достанется законному владельцу – сестренке Кристины.

Панно и одеяла, игрушки и подушки, покрывала и украшения, сумки и костюмы… И в самом деле, не только на прихватки могут пойти лоскуты всех расцветок и размеров!

Авторы красоты

– Дайте на вас полюбоваться! – скомандовала я, и как лист перед травой встала перед нами Любовь Рачева, гостья из Бердска. Во Всемирной паутине можно увидеть подобных красавиц – и юбки-то на них многослойные, и блузки вышитые, и сумочки красоты неописуемой, и бусы текстильные…

– Дочь спрашивала, в чем я в Барнаул поеду. «В лоскутном!» – говорю, – смеется Любовь Анатольевна. – А в чем же еще мастерице ехать на такую выставку?

Я начала заниматься лоскутным шитьем после инсульта – сначала сама, потихонечку, потом пошла в клуб. Руководитель его Наталья Бобровникова известна на всю Россию. Я уже ездила на фестивали – международный «Радуга талантов Сибири» и межрегиональный «Параскева-Пятница».

– Понятно, что дарите вы другим, но что дает вам самим творчество?

– В первую очередь оно дает очень важное в нашем возрасте – общение, встречи с талантливыми, увлеченными людьми. Хочется очень многое сделать. Самое главное – не засиживаться дома. Наша делегация сейчас только что с электрички, с корабля на бал, я еще свою работу не нашла на выставке…

И мы идем ее искать. По пути замечая удивительные творения. Например, проходя мимо изделий из Коми, спрашиваю собеседницу: «Как вам?..»

– Необычные! Любуйтесь, напитывайтесь, наслаждайтесь, вдохновляйтесь! – предлагает она.

С постоянными остановками мы таки доходим до работы «Осень в Бердске» (2018 года!). Не все гости выставки замечают особость, отдельность этой работы: как я ни вглядывалась в стежки-дорожки, понять, как сотворено чудо, не сумела… «Эту технику Бобровникова увидела в Суздале на фестивале в 2009 году, но найти ее нигде не могла, – рассказала моя собеседница. – А нынче летом случайно в японском журнале увидела! Перевела, разработала, дала мастер-класс, семинар в Новосибирском областном Доме творчества провела. Это кропотливая, сложная техника. И очень долгая – я месяц только стежку делала! Наташа собирала изделие быстрее.

* * *

Десятки мастеров из нашего края раз в два года принимают участие в открытой краевой выставке декоративного искусства «Лоскутные узоры Алтая». Открытой – потому что экспонаты представлены также соседями из Республики Хакасия, Новосибирской, Омской и Томской областей. Но до первых мартовских дней жители и гости края смогут увидеть в выставочном зале «Города» и другие работы – творения Всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России».

Светлана Александрова