Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Доход занявшего первое место рэпера Diddy за год составил 130 миллионов долларов

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy, занял первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Агентство уточняет, что за период с июня прошлого года рэп-исполнитель заработал 130 миллионов долларов без учета налогов. На второй строчке оказалась певица Бейонсе с доходом в 105 миллионов долларов. Также в топ-3 вошла британская писательница Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере, заработавшая за год 95 миллионов.

В пятерке лидеров также канадский рэпер Дрейк (94 миллиона долларов годового дохода) и известный футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду (93 миллиона).

Издание отмечает, что в общей сложности 100 самых высокооплачиваемых звезд за год заработали 5,15 миллиарда долларов без учета налогов.