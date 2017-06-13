Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2017 13:46

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Доход занявшего первое место рэпера Diddy за год составил 130 миллионов долларов

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy, занял первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Агентство уточняет, что за период с июня прошлого года рэп-исполнитель заработал 130 миллионов долларов без учета налогов. На второй строчке оказалась певица Бейонсе с доходом в 105 миллионов долларов. Также в топ-3 вошла британская писательница Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере, заработавшая за год 95 миллионов.

В пятерке лидеров также канадский рэпер Дрейк (94 миллиона долларов годового дохода) и известный футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду (93 миллиона).

Издание отмечает, что в общей сложности 100 самых высокооплачиваемых звезд за год заработали 5,15 миллиарда долларов без учета налогов.

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Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2017 13:46
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