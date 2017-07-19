Зима близко: Tele2 показывает абонентам новый сезон культового сериала

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» стал доступен в приложении Tele2 TV

Компания Tele2 дает поклонникам сериала «Игра престолов» возможность подписаться на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека» в приложении Tele2 TV. Первая серия седьмого сезона уже вышла и доступна абонентам.

Tele2 открыла в своем приложении новый раздел с сериалами. За 18 рублей в сутки пользователи получат доступ к популярному онлайн-сервису «Амедиатека». Клиенты Tele2 уже посмотрели первую серию нового сезона «Игры престолов» 17 июля. Примечательно, что интернет-трафик в приложении не тарифицируется.

Сегодня сериальный контент доступен владельцам устройств с операционной системой Android, пользователи телефонов на iOS смогут воспользоваться приложением уже в конце месяца.

«Запуск нового раздела с сериалами мы приурочили к выходу очередного сезона всемирно известной саги «Игра престолов», чтобы пользователи Tele2 TV смогли увидеть новые серии в день российской премьеры. Партнерство с онлайн-сервисом «Амедиатека» позволяет предоставить нашим клиентам популярный контент по минимальным ценам. Кроме сериалов, пользователям Tele2 TV доступен обширный каталог фильмов, включая новинки, вышедшие в кинотеатрах», — рассказал заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Помимо нового раздела сериалов, многофункциональное приложение Tele2 TV содержит подписку «Телевизор», которая позволяет смотреть телевизионные каналы, и «Кинозал» с отечественными и зарубежными фильмами.

За год число зрителей Tele2 TV выросло в 2,5 раза. Самый популярный раздел приложения – «Телевизор», его смотрят 83% пользователей приложения. На втором месте − подписка «Кинозал», она подключена у 29% клиентов. Детский контент смотрят 4% подписчиков, а разовые покупки фильмов совершают около 1% абонентов.

«Мы рады расширению нашей дистрибуции в мобильных сетях и началу сотрудничества с Tele2. Знаково, что проект стартовал в день выхода нового сезона «Игры престолов» − самого популярного сериала на планете, ставшего настоящим феноменом современной массовой культуры. Мобильные приложения «Амедиатека» и партнерство с мобильными операторами − одно из самых быстроразвивающихся направлений деятельности нашей компании. Наша подписка в приложении Tele2 TV будет расширяться и постоянно пополняться новыми сериалами», — рассказал генеральный директор «АМЕДИА ТВ» Денис Горшков.

Аудитория Tele2 TV в основном пользуется приложением на смартфонах: они составляют 88% от общего числа устройств, а на планшеты приходится 12%. В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: с этих устройств Tele2 TV смотрят 84% абонентов, доля iOS – 16%.

Приложение Tele2 TV доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. Подробнее о сервисе Tele2 TV можно узнать на сайте компании.

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