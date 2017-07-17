«Зима пришла!»: фанаты «Игры престолов» с нетерпением ждут нового сезона

17 июля выходит первая серия седьмого сезона «Игры престолов». Что пишут о премьере любители сериала в социальных сетях?

Поклонники саги о льде и пламени с нетерпением ждали понедельника. 17 июля на экраны выходит первая серия нового сезона «Игры престолов» на русском языке.

«Всю ночь не спал, ждал новый сезон», «Наконец-то дождались!» — реагируют поклонники на выход первой серии и клянутся в ближайшие дни, не отлучаясь, забыв про все дела, смотреть фильм.

Кстати, среди любителей сериала замечен Максим Галкин, который накануне в своем Instagram написал: «Уже скоро моя любимая «Игра престолов»».

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