Настоящая русская зима славится своими морозами, обилием снега и невероятной продолжительностью — во многих регионах страны холода длятся несколько месяцев. И если у многих иностранцев, не привыкших к таким суровым условиям, русская зима часто вызывает лишь страх, большинство россиян относятся к этому времени года положительно.

Ведь только зимой русским доступны такие развлечения, о которых многие европейцы могут только мечтать — катание на коньках, беговых и горных лыжах, лепка снеговиков, ныряние в сугробы после жаркой баньки, игра в снежки, купание в проруби, долгие зимние походы и многое другое.

Именно поэтому в нашу страну каждый год приезжают тысячи иностранцев в поисках острых ощущений. Турбазы недалеко от уфы становятся весьма популярными не только у россиян, но и многих европейцев. И это неудивительно: именно наш регион славится своей первозданной природой, потрясающей экологией, обилием привлекательных для туристов мест (заповедников, пещер, водопадов и озер). Активно развивается инфраструктура не только рядом с Уфой, но и в отдаленных регионах. Многие иностранцы и жители других регионов России уже знают про местные горнолыжные центры, базы отдыха, туристические тропы. Туризм в Башкирии развивается, поэтому приток гостей из зарубежных стран увеличивается с каждым годом.

Зимние развлечения в Башкирии сегодня доступны не только иностранцам или жителям крупных городов России. Наверно, каждый человек может позволить себе катание на горных лыжах и сноуборде, а уж где покататься на тюбинге в Уфе знает практически любой горожанин — в столице и рядом с ней функционируют несколько крупных и скоростных тюбинговых трасс. Тем более что это развлечение сейчас обойдется совсем в небольшую сумму. Разумные и доступные цены установлены на городских катках и центрах проката снаряжения: даже если у вас нет своих коньков или лыж, специалисты подберут подходящую по размеру модель всего за несколько минут. Поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодня зимние развлечения в Башкирии финансово доступны для любых слоев населения.

Если же вы хотите устроить себе незабываемый зимний отдых, для этого вовсе не нужны деньги. Можно выйти в парк с семьей и налепить снеговиков, устроить пешие прогулки, ввести в традицию занятия на свежем воздухе. Обладатели частных домов могут проводить банные дни с обязательным нырянием в сугроб. Ну и совсем уж необязательно ждать весны для готовки шашлыков — ароматное жареное мясо утолит голод после долгой прогулки по зимнему лесу и игры в снежки. Зима — прекрасное время для отдыха!