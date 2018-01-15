Златоустовские гравюры на стали: технология

Златоуст, это маленький городок на Урале, в Челябинской области. Он добился популярности, благодаря специалистам по оружейному делу, которые с давних лет занимались его производством. Город приобрёл славу производством изящной гравюры, изготовленной на стали. Технология их изготовления не засекречена.

Во многих залах библиотек имеются справочники, отвечающие на все вопросы. Златоустовские гравёры очень хорошо владеют техникой работы по металлу:

•Чеканкой;

•Насечкой;

•Травлением;

•Глазуровкой;

•Чернением;

•Таушированием;

•Гальвонопластикой.

Не так давно добавилась к этим видам резьба по камню. Уральские гравюры среди других подобных предметов легко отличить, кто их автор. Мастера выполняют на своих изделиях тонкие линии, достаточно изящные мелкие рисунки. Кроме этого специалисты изображают различные военные сцены или используют мирные темы своей страны, а также изображают мифологические сюжеты. Мастера фантазируют, когда выбирают гравюрную технику. В рисунках специалистов на изделиях воплотились животные родной природы. Уральские мастера в последнее время стали применять процесс травления, чтобы получить множество различных цветов. Они меняли состав кислоты и время химической реакции для получения уникальных результатов. Появлению художественного стиля многие связывают с И.Бушуевым, который стал потомственным оружейником. Азы рисования он получал от земляков. Сталеварение было на Урале с давних лет. Мастер с Урала соединил воедино знания и своё умение, которое усвоил от земляков, а манеру гравировки взял у немцев. По уникальному украшению его можно назвать гением. Он сам изготовлял клинки, а потом их расписывал. Его работы находятся в Оружейной палате, расположенной в Кремле. Бушуев знал технологию и собственноручно изготовлял клинки, начиная с черновой работы – отделения руды. К гравировке изделия вначале подготавливались. Изделия полировали и наносили на него лак. Затем его покрывали копотью. После этого клинок зажимали в металлические тиски и начинали рисовать. Нанесённый рисунок процарапывали большой иглой до металла. Далее золото растворяли до жидкого состояния, в ртути, а затем помещали в небольшой замшевый пакетик. Гравюру нагревали до максимальной температуры и по горячей, водили этим пакетиком. Ртуть испарялась, а золото одновременно вплавлялось в металл.

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