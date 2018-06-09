Знакомьтесь, это «юные дарования Алтая»

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В концертном зале «Сибирь» подвели итоги ежегодного краевого смотра «Юные дарования Алтая». Он возник в 1991 году и давно стал приоритетным направлением поддержки талантливых детей. За эти 28 лет в смотре приняли участие более двадцати тысяч одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства, победителями стали около полутора тысяч человек.

Многократная победительница смотра и обладательница именной стипендии губернатора края в области искусств скрипачка Татьяна Крячкова учится уже на третьем курсе краевого музыкального колледжа, по окончании которого планирует поступать в Московскую консерваторию. На вопрос о самом ярком концерте последнего времени ей непросто ответить: она играла с ведущими оркестрами – имени Светланова, «Виртуозами Москвы» под управлением Владимира Спивакова, с оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета, выступала в девяти странах.

– Знаете, любой концерт дарит незабываемые эмоции, когда ты на сцене – это непередаваемое чувство, – говорит юная артистка.

В этот вечер Татьяна тоже вышла на сцену в праздничном концерте «Край талантов», который представлял наивысшие профессиональные достижения, так что участвовали в нем лучшие из студентов и учащиеся школ искусств, добившиеся серьезных побед в завершившемся учебном году.

Виолончелист Данил Гладких, например, занял первое место на конкурсе в Барнауле, а затем второе – на крупном смотре исполнителей в Новосибирске. И хотя он только в этом году окончил барнаульскую музыкальную школу № 2, уже больше четырех лет юный виолончелист занимается с ведущим преподавателем краевого музколледжа Александром Россинским. «Однажды я был на конкурсе, Александр Георгиевич сидел в жюри и заметил меня», – объясняет стипендиат. Свою судьбу Данил решил связать с музыкой – она и так уже давно занимает большую часть его жизни. Собирается поступать в колледж, и родители его в этом решении поддерживают.

– Участие в смотре «Юные дарования Алтая» помогло многим нашим стипендиатам встать на путь профессионального взросления, – говорит Светлана Королёва, директор краевого учебно-методического центра по художественному образованию. – Дарья Земская сегодня артистка оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Преподаватели краевого музыкального колледжа Анна Галкина и Елена Садчикова и Новосибирской консерватории Анастасия Бурмистрова тоже когда-то были нашими стипендиатами и побеждали в престижных международных конкурсах. Ежегодный смотр позволяет вести такой отбор, и когда наши ребята поступают в профессиональные образовательные учреждения культуры и искусства, я понимаю, что это большая победа.

Светлана Королёва говорит: смотр каждый год открывает новые имена. Например, в этом году в нем участвовала Софья Колтакова – юная скрипачка из ДМШ № 5, которая в 10 лет стала дипломантом телевизионного конкурса «Щелкунчик», блеснула на престижном Международном конкурсе им. Янкелевича. «Еще в этом году появились интересные ребята, которые работают в композиции, теории музыки, выступают на конференциях, и их мы тоже отмечаем», – подчеркивает Светлана Борисовна.

Всего в нынешнем учебном году в «Юных дарованиях Алтая» участвовало около 600 человек, победителями стали 85 юных талантов, 21 из них – стипендиаты. Ребята получают поддержку в виде именной губернаторской стипендии.

Кроме того, с 2003 года в крае выплачиваются стипендии ведущим преподавателям, имена которых известны далеко за пределами региона: Олегу Абрину, Эльвире Россинской, Александру Россинскому, Татьяне Овсянниковой и многим другим.

В числе губернаторских стипендиатов в этот раз оказалась и Елена Маковская, художественный руководитель образцового духового оркестра «Ритм Бэнд» детской школы искусств № 8.

– Мы участвовали в конкурсах и привезли хорошие результаты, – объясняет Елена Геннадьевна. – Были на большом фестивале «Спасская башня» в Москве, международном конкурсе духовых оркестров «Севастопольский вальс», где получили Гран-при. В феврале ездили в Санкт-Петербург на конкурс духовых оркестров и стали лауреатами I степени. Кстати, в этом году отмечен не только наш коллектив, но и солисты. Например, кларнетистка Елизавета Колдырева стала лауреатом первой степени, Анастасия Кошелева – второй степени, и сегодня мы их тоже поздравляем.

Факт

592 человека приняли участие в девяти номинациях XXVIII краевого смотра «Юные дарования Алтая». Победителями стали 85 юных талантов.

КАРПОВА

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