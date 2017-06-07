Знаменитый танцевальный коллектив «Хорошки» 5 июня даст концерт в Барнауле

В репертуар коллектива войдут как новые, так и уже полюбившиеся номера
Отчетный концерт знаменитого барнаульского театра-студии эстрадного танца «Хорошки» пройдет в Барнауле в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Культурное мероприятие состоится в концертном зале «Сибирь» (проспект Ленина, 7). Начало в 18.30. В этом году «Хорошки» представят зрителям как уже полюбившиеся номера, так и новые. Например, артисты театра исполнят новый номер — «Китайский танец».
Художественный руководитель детской студии — заслуженный работник культуры России Тамара Кокорина. В этом году коллективу исполняется 35 лет. Каждый год в «Хорошках» занимается порядка 140 детей. Коллектив широко известен в России и за рубежом благодаря активному участию в престижных мировых танцевальных конкурсах.
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Нина Гаврилина
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Вася
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Вася Камушкин
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Максим Алейников
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Артур
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