Знаменитый танцевальный коллектив «Хорошки» 5 июня даст концерт в Барнауле

Александр
Автор: Александр Июнь 7, 2017 23:45

Знаменитый танцевальный коллектив «Хорошки» 5 июня даст концерт в Барнауле

Знаменитый танцевальный коллектив "Хорошки" 5 июня даст концерт в Барнауле

В репертуар коллектива войдут как новые, так и уже полюбившиеся номера
Знаменитый танцевальный коллектив "Хорошки" 5 июня даст концерт в Барнауле

Отчетный концерт знаменитого барнаульского театра-студии эстрадного танца «Хорошки» пройдет в Барнауле в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Культурное мероприятие состоится в концертном зале «Сибирь» (проспект Ленина, 7). Начало в 18.30. В этом году «Хорошки» представят зрителям как уже полюбившиеся номера, так и новые. Например, артисты театра исполнят новый номер — «Китайский танец».

Художественный руководитель детской студии — заслуженный работник культуры России Тамара Кокорина. В этом году коллективу исполняется 35 лет. Каждый год в «Хорошках» занимается порядка 140 детей.  Коллектив широко известен в России и за рубежом благодаря активному участию в престижных мировых танцевальных конкурсах.

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Александр
Автор: Александр Июнь 7, 2017 23:45
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