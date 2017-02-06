«Золотой лев» и Канны: пять призов российского режиссера Андрея Звягинцева

Главному отечественному режиссеру 6 февраля исполняется 53 года



Автор четырех полнометражных фильмов, призер нескольких крупных международных фестивалей Андрей Звягинцев отмечает свой 53-й день рождения. Сегодня уроженец города Новосибирска занят на съемках своей пятой картины «Нелюбовь», премьера которой, скорее всего, состоится на Каннском кинофестивале в мае.

В честь дня рождения режиссера мы решили вспомнить все главные награды в карьере Звягинцева.

«Золотой лев» (2003)

В 2003 году на экранах появилась полнометражная кинолента Звягинцева «Возвращение», которая моментально вызвала восторженную реакцию у публики и профессиональных критиков. В основе сюжета лежит история двух братьев, отправляющихся в поход со своим отцом, которого они никогда не видели. Премьера «Возвращения» состоялась на Венецианском кинофестивале, где работа Андрея Звягинцева получила сразу пять призов, включая главную награду – «Золотого льва», а также за лучший дебют. Этот триумф в современной российской истории кино превратил Андрея Звягинцева в режиссера мирового масштаба.

«Серебряная премия за лучшую мужскую роль» Каннского кинофестиваля (2007)

Премьера второй картины Андрея Звягинцева состоялась на главном киносмотре в мире. «Изгнание» — философская притча о судьбе мужчины и женщины. В Каннах приз за лучшую мужскую роль получил актер Константин Лавроненко, работавший со Звягинцевым еще в «Возвращении».

«Особый приз» Каннского кинофестиваля» (2011)

Третья работа Звягинцева была показана снова в Каннах, но уже во второй по значимости программе — «Особый взгляд». Там она получила особый приз. История пожилой семейной пары – Елены и Владимира – попала во всевозможные рейтинги лучших фильмов у западных критиков. Также за «Елену» режиссер получил несколько важных призов на других международных кинофестивалях.

«Приз за сценарий» Каннского кинофестиваля (2014)

Самая известная картина в карьере Звягинцева вновь вошла в конкурс главного фестиваля мира. История автослесаря Николая и его жены Лилии, живущих в маленьком провинциальном городке, стала настоящим событием Каннского кинофестиваля. Долгое время картине пророчили едва ли не победу, но «Левиафан» получил только приз за лучший сценарий. Награду получил сам Андрей Звягинцев и сценарист Олег Негин.

«Золотой глобус» (2015)

«Левиафан» не ограничился призом только в Каннах. Картина была номинирована от России на премию «Оскар», но статуэтку не получила. Однако Звягинцев выиграл вторую по значимости награду в области американского кино — «Золотой глобус». Победа досталась в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это стало первой наградой для российского кино за последние 50 лет.