Зоопарк Барнаула устроит «Звериную Масленицу» 18 февраля

mavit
Автор: mavit Февраль 13, 2018 23:45

Зоопарк Барнаула устроит «Звериную Масленицу» 18 февраля

Зоопарк Барнаула устроит «Звериную Масленицу» 18 февраля

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приглашает на «Звериную Масленицу» 18 февраля. Обещают много веселых конкурсов, хороводы, пляски и песни, а также фотосъемку с ростовыми куклами и ручными животными.

Праздник начнется в 13:00. Желающие смогут поучаствовать в чемпионате по распиливанию бревна, подъему гири, ходьбе на копытах, а также в боях подушками.

Как рассказывают в зоопарке, в честь Масленицы блинами будут угощать братьев наших меньших. Также пройдет «самый веселый» конкурс по перетягиванию каната «Люди и смешные звери».

Гости зоопарка смогут сделать фотографии с ростовыми куклами и прирученными животными. 

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 13, 2018 23:45
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