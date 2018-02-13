Зоопарк Барнаула устроит «Звериную Масленицу» 18 февраля

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приглашает на «Звериную Масленицу» 18 февраля. Обещают много веселых конкурсов, хороводы, пляски и песни, а также фотосъемку с ростовыми куклами и ручными животными.
Праздник начнется в 13:00. Желающие смогут поучаствовать в чемпионате по распиливанию бревна, подъему гири, ходьбе на копытах, а также в боях подушками.
Как рассказывают в зоопарке, в честь Масленицы блинами будут угощать братьев наших меньших. Также пройдет «самый веселый» конкурс по перетягиванию каната «Люди и смешные звери».
Гости зоопарка смогут сделать фотографии с ростовыми куклами и прирученными животными.
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