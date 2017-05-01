Зрителям «Евровидения» в Киеве продали билеты на несуществующие места – СМИ

Отмечается, что данный конфуз приключился из-за изменения схемы рассадки зала
Зрителям «Евровидения» в Киеве продали билеты на несуществующие места, сообщает сайт телеканала «Звезда», ссылаясь на украинское РИА Новости.
СМИ пишут, что по словам руководителя Concert.ua Дмитрия Феликсова, было продано около двух тысяч билетов на места, с которых либо ничего невозможно увидеть, либо их вовсе не существует.
Отмечается, что данный конфуз случился из-за того, что билеты на «Евровидение» начали продавать до того, как была отстроена площадка для конкурса. В итоге же схема рассадки была изменена.
По словам Феликсова, купившим билеты, предлагается поменять их на правильные, либо вернуть деньги.
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