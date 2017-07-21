Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 15:46

Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому

Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому

Памятник будет установлен в алтайском селе Косиха

Знаменитый скульптор Зураб Церетели закончил работу над памятником поэту Роберту Рождественскому, который установят в алтайском селе Косиха. Об этом в социальной сети написала дочка поэта Екатерина Рождественская.

«Сегодня увидела памятник отцу, который сделал и подарил Зураб Церетели! Памятник поставят на родине отца, на Алтае, в селе Косиха. Спасибо бесконечное! Какой он молодец, как выплескивается из него энергия, как заражает молодостью и радостью всех вокруг! Люблю его!» – написала на своей странице в Facebook дочь поэта Екатерина.

Сейчас памятник готов к отправке в село Косиха Косихинского района Алтайского края, где его и установят. В этом году на родину поэта на празднование 80-летия приезжали знаменитые гости во главе с Екатериной Рождественской – Максим Аверин, Тамара Гвердцители и Александр Маршал.

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Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 15:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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