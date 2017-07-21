Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому

Памятник будет установлен в алтайском селе Косиха



Знаменитый скульптор Зураб Церетели закончил работу над памятником поэту Роберту Рождественскому, который установят в алтайском селе Косиха. Об этом в социальной сети написала дочка поэта Екатерина Рождественская.

«Сегодня увидела памятник отцу, который сделал и подарил Зураб Церетели! Памятник поставят на родине отца, на Алтае, в селе Косиха. Спасибо бесконечное! Какой он молодец, как выплескивается из него энергия, как заражает молодостью и радостью всех вокруг! Люблю его!» – написала на своей странице в Facebook дочь поэта Екатерина.

Сейчас памятник готов к отправке в село Косиха Косихинского района Алтайского края, где его и установят. В этом году на родину поэта на празднование 80-летия приезжали знаменитые гости во главе с Екатериной Рождественской – Максим Аверин, Тамара Гвердцители и Александр Маршал.