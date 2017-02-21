Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской разведчицей — СМИ

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 08:46

Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской разведчицей — СМИ

Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской разведчицей - СМИ

По данным СМИ, Рёкк завербовал в качестве агента ее менеджер Хайнц Хоффмайстер

Одна из знаменитейших актрис эпохи Третьего рейха Марика Рёкк (1913-2004) являлась советской разведчицей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лондонскую газету Guardian со ссылкой на информацию из рассекреченных разведданных.

Газета приводит информацию из рассекреченных разведданых, из которых стало известно, что Рёкк, которую отстраняли от актерской деятельности на два года за видимую близость к нацистскому режиму, на самом деле с 1940 работала на агентурную сеть, передававшую в Советский Союз секреты гитлеровской Германии. Guardian отмечает, что во главе сети стоял легендарный советский агент Ян Черняк, который также был известен как Человек без тени. Всего же в сеть входили 35 агентов, среди которых были банкиры, военные чиновники и секретари, а также актриса Ольга Чехова, урожденная Книппер.

Отмечается, что неясно, какие функции исполняла сама Рёкк в работе данной сети и какие именно сведения она могла передавать в Москву. Считается, пишет газета, что актрису завербовал в качестве агента ее менеджер Хайнц Хоффмайстер, который в тот момент уже являлся сотрудником советской разведки. Издание добавляет, что муж Рёкк, кинорежиссер Георг Якоби, предположительно, шпионил вместе с ней.

Марика Рёкк стала известна в СССР благодаря показу сверхпопулярного немецкого музыкального фильма «Девушка моей мечты» (1944).

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Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 08:46
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